One Piece: annunciato il cast della serie live action su Netflix

Il progetto per un adattamento live-action del manga e anime campione d’incassi di Eiichiro Oda, One Piece, è uno dei più chiacchierati di Netflix da tantissimo tempo, e negli ultimi mesi sta prendendo sempre più corpo. La serie ha già condiviso alcune foto dal set e altre importanti informazioni, e ora il team della produzione ha voluto condividere con i fan qualche aggiornamento sullo show. Ricordiamo che in occasione dell’arrivo dello storico episodio 1000 dell’anime, una lunga serie di iniziative e collaborazioni è stata attivata da Toei Animation in giro per l’Europa.

La mitica serie di One Piece, di Eiichiro Oda, è in arrivo su Netflix con una versione live action. Netflix ha pubblicato un video su Facebook dove rivela il cast. Il video è una presentazione degli attori e dei lori personaggi nella serie live action One Piece. Naturalmente per la ciurma di Cappello di Paglia sono stati scelti attori giovani che ricordano i personaggi della prima serie. Gli attori hanno anche mostrato delle magliette personalizzate, realizzate da Eiichiro Oda, che raffigurano la ciurma al completo. Per quanto riguarda il cast, Inaky Godoy sarà Monkey D. Luffy (Rubber), ad interpretare Zoro ci sarà Mackenyu, per Nami è stata scelta Emily Rudd, Jacob sarà Usopp mentre Taz Skyler è Sanji. Inaky ha terminato la presentazione salutando tutti con la famosa frase di Luffy: Diventerò il Re dei Pirati.

La storia di One Piece segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo il cui corpo è diventato di gomma dopo aver mangiato per sbaglio il frutto Gum Gum. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Luffy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro di Gold D, Roger, denominato One Piece, e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.