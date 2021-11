Batman Arkham: spuntano gli artwork del sequel scartato

Recentemente, sul web sono state rilevate alcuni leak relativi a delle concept art. Queste sono state realizzate dall’artista Goran Bukvic e sembra che rappresentassero un sequel (poi evidentemente scartato) della serie Batman Arkham. Le opere sono state pubblicate da Bukvic su ArtStation.

Questi artwork, sebbene non si conoscano molti dettagli sul sequel cancellato di Batman Arkham, è probabile che siano stati fatti per Project Sabbath, su cui Warner Bros. Montreal aveva speso del tempo per lavorarci.

Le opere di Bukvic ci presentano un Bruce Wayne brizzolato, insieme a quello che potrebbe essere un nuovo Batman, più moderno e dotato di un costume più tecnologico. Un ulteriore Batman (più giovane) è presente nelle concept art. Questo è identificabile nel Batman dotato di un logo rosso sulla tuta. Il tutto sembrerebbe ispirarsi a Batman Beyond.

Se il sequel cancellato si fosse per davvero ispirato a Batman Beyond, allora sotto la maschera dell’Uomo-Pipistrello più giovane, si sarebbe nascosto Terry McGinnis. Nonostante i fan continuino a chiedere a Warner Bros. di produrre un nuovo capitolo della serie Arkham, l’azienda è attualmente limitata, in quanto già impegnata nello sviluppo di Gotham Knights e di Suicide Squad Kill the Justice League, entrambi attesi su current-gen per il 2022.