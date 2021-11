Grand Theft Auto The Trilogy: leak mostra oltre un’ora di gameplay

L’uscita di Grand Theft Auto The Trilogy (Definitive Edition) è alle porte. La collection dei titoli dell’epoca PlayStation 2, ora rimasterizzati e più accurati dal punto di vista della giocabilità, uscirà proprio domani sulle principali console. A rompere il day-one, però, ci ha pensato un tal okayjosh, che su YouTube ha pubblicato qualche leak.

I leak riguardano dei filmati che riprendono oltre un’ora di gameplay di Grand Theft Auto The Trilogy. I video sono arrivati prevalentemente da coloro che sono riusciti, in qualche modo, ad entrare in possesso della collection prima del day-one. I filmati sono approdati dapprima su YouTube, per poi diffondersi a macchia d’olio anche su Reddit.

La stessa Rockstar Games, tra l’altro, non ha ancora pubblicato i filmati promozionali ufficiali del gioco. La software house, perciò, si è vista anticipata nelle sue mosse da alcuni leaker, che hanno pubblicato veri e propri gameplay dell’opera. Rockstar, invece, si è limitata a postare alcune GIF animate per alimentare l’hype in previsione dell’uscita del titolo.

I filmati di gameplay mostrano il gioco in azione e ne evidenziano le differenze e i miglioramenti rispetto alle versioni originali per PlayStation 2. Uno di questi miglioramenti è rappresentato, come si vede dal filmato, dalla ruota delle armi, da cui sarà possibile cambiare equipaggiamento più velocemente e facilmente.

Grand Theft Auto The Trilogy, che include GTA III, Vice City e San Andreas, è attualmente disponibile al pre-download su console e verrà lanciato digitalmente a partire da domani 11 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. La collection arriverà anche su PlayStation Now e Xbox Game Pass.