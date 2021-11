Genshin Impact: annunciato il live stream 2.3

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. Genshin Impact è attualmente alla versione 2.2, che ha aggiunto una nuova isola da esplorare. L’aggiornamento di ottobre aggiunge Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Sono stati aggiunti due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la versione 2.2 arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu.

La miHoYo ha finalmente annunciato ufficialmente tramite Twitter, che il live streaming special di Genshin Impact versione 2.3 si terrà il 12 novembre alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 14:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Sembra che Twitch abbia tirato fuori il portafoglio per monopolizzare la vetrina di Inazuma e miHoYo prevede anche di raggiungere un nuovo pubblico e attirare nuovi giocatori con questa mossa. Tra le novità guardando il post di Twitter, è possibile notare che per il prossimo aggiornamento è stato ufficializzata la replica del banner di Albedo. Inoltre saranno presenti anche due nuovi personaggi confermati ufficialmente per la versione 2.3, Arataki Itto e Gorou. Il Closed Beta Test ver. 2.3 ha rivelato anche nuove informazioni sulla prossima regione Sumeru e sul suo Archon.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.