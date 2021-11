Super Smash Bros Ultimate: niente più eventi nuovi

Lo scorso mese Super Smash Bros Ultimate si è concluso con il botto. Sora di Kingdom Hearts è stato aggiunto al roster del gioco, e ha chiuso definitivamente il ciclo di vita del grande picchiaduro di Nintendo. Molti sono spiaciuti dell’idea, ma bisogna considerare che è stato supportato da ben tre anni di fila ininterrottamente, e per tanto ne hanno dato molta importanza. Tuttavia, quando parliamo di chiusura, lo intendiamo veramente; infatti, a partire da questo venerdì, verrà aggiunto l’ultimo evento esclusivo nel Tabellone degli Spiriti e nella modalità Torneo, incentrato sui veicoli di diversi titoli, perché dal 19 novembre comincerà un periodo di riciclo con i vecchi eventi. Pertanto, non verrà aggiunto più alcun content esclusivo. Sicuramente per molti sarà una grande delusione, ma questo può portare un grande vantaggio alla compagnia. L’annuncio è stato fatto sulla loro pagina twitter, e quindi possiamo dire ufficialmente arrivederci a Super Smash Bros Ultimate. Ora dobbiamo vedere il futuro del franchise, e dobbiamo essere onesti, non sembra molto roseo. Dal recente annuncio di Masahiro Sakurai, nonché game director della saga dal primo titolo, ora la direzione che Smash prenderà non avrà le aspettative del leggendario game designer, ma anzi rispetterà gli standard di qualcun’altro che avrà un peso enorme sulle spalle. Un lascito di una storia radicata in Nintendo, dove ogni personaggio della compagnia si incontra dal vivo per ingaggiare battaglia. Sappiamo alcune cose, per lo meno: il prossimo Smash verrà sicuramente rilasciato nella prossima console ad arrivare sul mercato, e rimarrà senza dubbio un’esclusiva della compagnia. Il franchise è troppo importante per Nintendo, ed è possibile che rivaluteranno in futuro cosa farne. Nel frattempo, Sakurai lascerà il suo posto allegro ma stanco, speranzoso che un’anima capace e sincera riesca a prendere il posto del mitico game director, ma continuerà a dare un occhio sul suo amato operato.