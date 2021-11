Counter-Strike Global Offensive: risultati della PGL Major

Sono passati due anni dall’ultima PGL Major di Counter-Strike: Global Offensive e l’edizione di quest’anno, per precisione la sedicesima, si é appena conclusa a Stoccolma il 7 novembre.

Questa edizione ha segnato un record di audience per tutto il circuito competitivo di Counter-Strike: Global Offensive, il record risaliva al 2017, nel torneo antecedente il PGL Major, l’ ELEAGUE Major, che quest’anno ha raddoppiato le visualizzazioni, con circa 2.7 Milioni di spettatori durante la finale.

I vincitori di questo storico evento sono i Natus Vincere (NAVI), che hanno alzato la coppa davanti alla folla della Avicii Arena dopo essersi scontrati con i G2 Esports. Protagonista assoluto della finale è stato S1mple, nella quale non solo ha guadagnato il titolo di MVP, ma ha alzato per la prima volta la coppa di un major.

S1mple è sempre stato un giocatore estremamente promettente, ma nel passare degli anni la domanda nei suoi confronti è passata da “Quand’è che S1mple prenderà in mano quella coppa?” a “Ci riuscirà?”. Pur essendo il suo livello di performance eccelso, questo dubbio sorgeva principalmente dalle persone che lo affiancavano.

Un risultato che non sconvolge i pronostici, i NAVI erano i favoriti della finale, e lo hanno dimostrato con uno schiacciante 2-0 nei confronti dei G2. Il primo set si è disputato su Ancient e, con un risultato di 16-11, la squadra ucraina ha prevalso sugli avversari. Il secondo set è stato molto più sul filo del rasoio per i NAVI, arrivando persino ai supplementari, che, per loro scelta si sono disputati su Nuke, concludendo con uno score parziale di 22-19.

Quest’ultima parte del torneo aveva le carte in regola per essere una sfida estremamente contesa, ma con una schiacciante vittoria, senza mai subire sconfitte durante il torneo, i NAVI hanno dimostrato la loro tenacia e dopo la partecipazione a 15 major possono finalmente alzare la coppa.

15 Majors. 3 heartbreaking losses in the finals. 0 thoughts about giving up. We're NAVI. We're obsessed with victory. We're PGL Major Stockholm Champions! 📰: https://t.co/Smto1k6k6j#obsessedwe #navination pic.twitter.com/D5HJbvjwdJ — NAVI, PGL MAJOR STOCKHOLM CHAMPION (@natusvincere) November 7, 2021