PUBG Mobile Global Championship: annunciati i dettagli

Con un incredibile montepremi di 6 milioni di dollari, Tencent ha rivelato tutti i dettagli del PUBG Mobile Global Championship (PMGC). Saranno 40 i team che si sfideranno per qualificarsi alle Grand finals, 20 dall’oriente e 20 dall’Occidente.

Il programma completo per il PUBG Mobile Global Championship 2021 é il seguente:

Il League stage si svolgerà tra il 30 novembre e il 19 dicembre .

si svolgerà tra il . Le League finals inizieranno il 22 dicembre e si concluderanno il 24 dicembre .

inizieranno il . Il torneo si concluderà con le Grand finals tra il 21 gennaio e il 23 gennaio.

I montepremi dell’evento sono altissimi, si parla di 6 milioni di dollari in totale, di cui 1.470.000$ per il League stage e l’astronomica cifra di 4.530.000$ per le Grand Finals. Inoltre, tutti i partecipanti del league stage verranno ricompensati con 20.000$.

Il format sarà lo stesso in tutto il mondo, la competizione inizierà il 30 novembre e si concluderà il 19 dicembre. Comincerà con il League stage, dove le squadre accumuleranno punti basati sui risultati delle partite vinte durante la settimana e, mentre gli score si resetteranno, i punti si accumuleranno fino al super weekend che sarà cruciale per scoprire chi avanzerà alle League finals.

Le 16 squadre migliori del super weekend si affronteranno in 18 partite (sei ogni giorno) per decidere i finalisti del PMGC 2021. Si qualificheranno 6 squadre dall’occidente e 9 dell’oriente.

Tencent ha annunciato che, oltre i 15 team delle League Finals, ci sarà una squadra invitata direttamente alle Grand Finals, quale sia ancora non é stato dichiarato.