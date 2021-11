Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il nuovo trailer è sul parco Rosa Rugosa

Manca sempre meno all’uscita degli attesi Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, remake degli episodi usciti per DS nel 2006. Nelle ultime ore Nintendo ha pubblicato un nuovo video (dopo quello sulle location di Sinnoh), incentrato soprattutto sul parco Rosa Rugosa e sui Pokémon Leggendari che si possono trovare al suo interno, alcuni dei quali si distinguono a seconda dell’edizione presa, ad esempio:

In Pokémon Diamante Lucente è possibile incontrare Raikou, Entei, Suicune e Ho-Oh.

In Pokémon Perla Splendente è possibile incontrare Articuno, Zapdos, Moltres e Lugia.

Come scritto nel sito ufficiale:

Il Parco Rosa Rugosa, una novità introdotta in questi nuovi giochi, può essere visitato dopo essere entrati nella Sala d’Onore e vi si possono incontrare i Pokémon leggendari.

Per poter accedere a questo contenuto, è necessario installare degli aggiornamenti che saranno disponibili dal momento dell’uscita dei giochi, il 19 novembre 2021. Per installare gli aggiornamenti è necessaria una connessione Internet, ma NON è necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online (venduta separatamente).

Le piastre sono l’elemento chiave per incontrare i Pokémon leggendari.

Nelle stanze del Parco Rosa Rugosa si trovano delle basi e si dice che,

abbinando ciascuna piastra alla base corrispondente, è possibile far apparire un Pokémon leggendario.

Non è chiaro come tali piastre possano essere ottenute: per scoprirlo, dovrete fare delle ricerche mentre esplorate la regione di Sinnoh. La Piastra del gene è connessa alla Stanza del gene. Sembra che ci siano anche altre piastre differenti.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili su Nintendo Switch dal 19 novembre.