Project Buramato: ecco il gameplay della versione pre-alpha

Ozysoft ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato interamente a Project Buramato, titolo action adventure che debutterà sul mercato nel corso del 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Dopo aver svelato qualche giorno fa qualche secondo di gameplay dedicato alla produzione citata, finalmente possiamo farci un’idea più chiara del titolo.

La clip video, mostra una versione in pre-alpha di Project Buramato, il quale sembra essere piuttosto interessante, soprattutto perché ricorda The Legend of Zelda Breath of the Wild e NieR Automata. Insomma, dovremo aspettare parecchio tempo per riuscire a mettere le mani sul gioco. Intanto, per stuzzicarvi l’appetito, potete ammirare il video gameplay disponibile in calce alla notizia.