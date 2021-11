Final Fantasy Pixel Remaster: trailer di lancio del quinto capitolo

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, oggi 10 novembre è il giorno della data d’uscita del quinto episodio della Final Fantasy Pixel Remaster. Per l’occasione Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile su PC (Steam) e dispositivi mobile (iOS e Android).

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Il FINAL FANTASY V originale torna in vita con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D!

Una versione rimodellata in 2D del quinto titolo della celebre serie FINAL FANTASY! Scopri questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

Il re di Tycoon percepisce un cambiamento nel vento. Quando i Cristalli che danno equilibrio ai poteri del mondo si trovano in pericolo, il re si affretta ad aiutare… ma scompare. Da qualche parte, un giovane e il suo chocobo finiscono per conoscere nuovi amici che cambieranno il loro destino.

Partendo dal sistema di classi dei giochi precedenti, FFV include una vasta serie di classi da provare e un sistema di abilità uniche che permette di combinarle.

Sviluppa i tuoi personaggi liberamente e perfeziona le tue strategie di combattimento nel quinto capitolo della serie FINAL FANTASY!

CARATTERISTICHE

Un aggiornamento generale della grafica pixel in 2D, tra cui gli inconfondibili personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Una colonna sonora rinnovata con uno stile fedele a FINAL FANTASY, sotto la supervisione del compositore originale Nobuo Uematsu.

Gameplay migliorato con un’interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora!

Tuffati nel mondo di gioco con dei contenuti extra, come il bestiario, la galleria e il riproduttore musicale.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del quinto capitolo della Final Fantasy Pixel Remaster.