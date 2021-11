This Is The President: annunciato il nuovo thriller politico di THQ Nordic

Il publisher THQ Nordic ha annunciato This Is The President, titolo strategico incentrato sulla storia, in sviluppo da parte del team bielorusso SuperPAC. Stravagante thriller politico, vi metterà nei panni proprio del presidente degli Stati Uniti. Sarà disponibile su PC (Steam) dal 6 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto invece il comunicato ufficiale attraverso il sito ufficiale:

Signore e signori, il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America: voi!

In questo thriller satirico in uscita, sei stato eletto nella posizione più influente del mondo con un solo obiettivo in mente: portare avanti la tua agenda. Con un passato da uomo d’affari losco, ricco e spietato, sei sotto indagine da parte dell’FBI. Non hanno ancora delle prove, ma alla fine scopriranno qualcosa. Essere presidente ti garantisce l’immunità e per mantenerla dovrai far passare il 28° emendamento alla Costituzione, che ti garantirà l’immunità a vita!

Gestisci la tua squadra di abili professionisti e assicurati che l’emendamento venga approvato, a qualsiasi costo. Come trascorrere il tuo tempo nello Studio Ovale dipende da te. Può il peccatore diventare una specie di santo e far sembrare che sia davvero un buon presidente? O il popolo la chiamerà per il truffatore che è e farà sprofondare il suo indice di gradimento verso il fondo?

Vivi questo thriller politico oscuro e grintoso quando This Is the President verrà lanciato il 6 dicembre 2021 su PC.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi rimandiamo ad un atrlo titolo THQ Nordic, Elex II, che ora ha una data d’uscita ufficiale.