Milan Games Week 2021: ecco il programma di PG Esports

PG Esports, società italiana dedicata al gaming competitivo e organizzatrice di tanti altri eventi esport su scala nazionale, porterà alla Milan Games Week 2021 oramai imminente una serie di appuntamenti interessanti: dalle migliori competizioni, a show che abbracciano la pop culture e l’industria del gaming a 360 gradi.

Le finali del PG Nationals di Rainbow Six Siege, del Circuito Tormenta di League of Legends, la resa dei conti della Gillette Bomber Cup edizione Bomber vs King e i migliori giocatori italiani di Rocket League compongono il ricco palinsesto pensato per tutti gli amanti dell’esport che conta. Ad attendere i fan ci saranno anche la seconda stagione di Beyond PG, per approfondimenti a tutto tondo sul gaming, e il nuovissimo format In My Shoes, che tratterà argomenti relativi a inclusività e diversity nel mondo dei videogiochi.

La grande novità del palinsesto è rappresentata da In My Shoes, un format tutto nuovo che si pone l’obiettivo di interrogarsi sul rapporto tra il mondo dei videogiochi e temi estremamente attuali come la diversità e l’inclusione.

Il 12 novembre alle h 12:00 la speaker di Radio 105 Annie Mazzola , conduttrice della prima puntata, andrà a sviscerare il ruolo maschile e quello femminile, discutendo assieme a ospiti del calibro di Thalita Malagò , Direttore Generale dell’associazione di categoria IIDEA, Pier Luigi Parnofiello , CEO di PG Esports, e Massimo Bullo , Chief Marketing Officer di Vodafone Italy, e Antropochè , antropologo di genere e appassionato di videogiochi, di come si possano lanciare efficacemente nuovi modelli di inclusione partendo proprio dal gaming.

Il 13 novembre alle 10:30 sarà la volta di Valeria Olivieri , voce di 105 e fondatrice del progetto BomberGirl, che parlerà di attivismo all’insegna dell’inclusione con Nicola DeGobbis , fondatore di Need Games!, il creator Mauro Barone , Lucio Berta, Head of Brand Marketing Communication Manager di Reale Mutua, Eleonora Coffaro , Brand Promotion Manager di Lavazza e il collettivo Mica Macho , specializzato in mascolinità tossica.

L’ultima puntata, infine, sarà alle 9:45 del 14 novembre e vedrà la doppia conduzione di Valeria Olivieri ed Emilio Cozzi , giornalista e tra i maggiori esperti di esport in Italia, che apriranno la giornata con un approfondimento sulla transizione di genere e il gaming con Francesco “Mheths” Cicconetti, influencer e attivista dei diritti LGBTQIA+, insieme a Mica Macho. Dalle 10:15 si converserà invece sul comunicare in maniera inclusiva tra streaming e nuove tecnologie con Rosy Russo di Parole Ostili e le creator Azalona, Ckibe, Chiara di Pokémon Millennium e Jane Romero. Insomma, PG Esports dimostra di essere attenta anche a tematiche sempre più importati e di rilievo come l’inclusività e la diversity, in particolare nel mondo del gaming, coinvolgendo i suoi partner strategici e il suo giovane pubblico nel tentativo di “mettersi nelle scarpe” di realtà e persone diverse.

Qui sotto il logo di In My Shoes per la tre giorni della Milan Games Week 2021, quest’anno unitasi con Cartoomics.

Come da tradizione, poi, non mancheranno di certo le migliori competizioni firmate PG, con una serie di sfide davvero mozzafiato, tra cui le finali del Circuito Tormenta con il main partner Fonzies, dell’Italian Rocket Championship presentato da Air Action Vigorsol e della Gillette Bomber Cup, tutti progetti realizzati con la collaborazione del team strategico di dentsu gaming e con il supporto operativo di MKTG.



Si parte il 12 novembre sul palco dell’ Intel Esports Show con le attesissime finali del PG Nationals di Rainbow Six Siege , che vedranno i campioni in carica dei Mkers sfidare gli agguerriti Macko Esports in una finale che si preannuncia essere davvero imperdibile. Il main event, commentato dal vivo dalle iconiche voci di Filippo “Etrurian” Burresi e Jody “Chinook” Carraro, si terrà subito dopo il preshow, al termine del quale Raffaele “IlSolitoMute” Bottone nominerà il vincitore del premio “top performance” targato WD_Black. I fan di R6 potranno godersi lo spettacolo live in fiera o seguire la diretta streaming sui canali YouTube e Twitch di Rainbow6IT .

Sempre il 12 novembre , le finali del Circuito Tormenta , la competizione di League of Legends dedicata ai giocatori amatoriali più promettenti del panorama italiano, saranno protagoniste del Community Stage per uno spettacolo davvero senza precedenti. La resa dei conti sarà al meglio delle 5 sfide e sarà presentata da EddieNoise, mentre il commento dal vivo sarà affidato agli inimitabili Terenas e Moonboy, che sviscereranno tutte le tattiche e le mosse dei player in campo dal loro caster desk.

Sabato 13 novembre , invece, sarà animato dalla finale della Gillette Bomber Cup edizione Bomber vs King , il torneo dedicato a Fortnite più apprezzato dai fan italiani, che vedrà sfidarsi 24 squadre per decretare chi saranno i Bomber e i King di questa stagione. L’appuntamento sarà commentato dagli esperti Xiuder e Piz, veri e propri punti di riferimento della community italiana del battle royale diventato negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno mondiale. Ne sopravvivrà solo uno: quale sarà il migliore team italiano di Fortnite ? Ci sarà poi occasione di assistere alla programmazione curata da Machete Gaming sul palco McDelivery, che vedrà ospiti Manuelito , volto della crew, oltre agli altri ambassador. Le attività includono un djset a cura di Young Miles , un live della cantante Anna e uno del rapper Lazza , oltre a uno spazio per celebrare le attività svolte durante il 2021 per il team McDelivery GGang (progetto nato dalla collaborazione tra McDonald’s con il servizio McDelivery e Machete Gaming ) insieme alle ragazze che ne fanno parte e all’ospite Moonryde . A chiudere, uno showmatch Machete Gaming vs McDelivery GGang .

Parallelamente, sul Community Stage il 13 novembre, sarà la volta dell’ Agents Series Finale Lan by NZXT di VALORANT promosso da ProGaming e Riot Games, il torneo semi-professionistico dedicato allo shooter tattico 5v5, che vedrà il team Elevate^ e Cyberground Gaming contendersi il titolo italiano. Tutti gli appassionati potranno seguire l’appuntamento direttamente in fiera a partire dalle 9:30, oppure in diretta streaming sul canale Twitch Agentsrage_IT .

L’ultimo giorno di fiera vedrà le iconiche auto di Rocket League prendere possesso dell’Intel Esports Show con la finalissima dell’ Italian Rocket Championship con il main partner Air Action Vigorsol , che vedrà protagonisti i team NoFear Gaming , HG Esports , Reply Totem e Cyberground Gaming . E non finisce qui, gli appassionati del fenomeno targato Psyonic Studios avranno ulteriore pane per i loro denti anche con Air Action Vigorsol Fresh Style Rumble , un esclusivo evento dedicato alla community dove i migliori freestyler si sfideranno per decretare chi sarà il player più creativo dell’intera scena italiana.

Il pallone rotolerà anche sul Community Stage, dove i fan del calcio che conta potranno fare il tifo per la propria squadra del cuore seguendo le tante novità che saranno presentate sulla eSerie A TIM , la controparte virtuale del campionato più bello del mondo. PG Esports , però, non si ferma qui e il 14 novembre presenterà anche la nuova stagione del suo format di intrattenimento Beyond PG , un contenitore di approfondimenti sul mondo del gaming, della tecnologia, del cosplay e della pop culture in generale con personalità diverse provenienti da settori differenti, creando così un mix di voci ed esperienze sempre interessanti e divertenti. Per l’occasione verrà organizzata una puntata speciale dal vivo e un imperdibile Quiz Show a tema geek culture con tanti ospiti d’onore, un assaggio di quello che tutti gli appassionati potranno gustarsi nel corso della nuova stagione dello show.

Ancora una volta, PG Esports dimostra di essere un player fondamentale del panorama gaming nazionale, supportando con forza la scena competitiva offrendo all’appassionato pubblico italiano alcuni dei migliori tornei dedicati ai giochi più apprezzati dai fan, da Rainbow Six Siege a League of Legends. Ciò è possibile anche alla capacità dell’azienda di attrarre sponsor di primo livello come Predator Gaming e Nacon, che figurano come partner tecnici.

Per non perdere nessun appuntamento live di PG Esports a Milan Games Week & Cartoomics 2021 potete visitare il canale Twitch Ufficiale di PG Esports.

Ricordiamo che la Milan Games Week 2021 si svolgerà a Rho Fiera Milano dal 12 al 14 novembre.