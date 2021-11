Touken Ranbu Warriors: arriva Sengo Muramasa

Quest’oggi DMM Games e Nitroplus, in collaborazione con Omega Force e Ruby Part sono lieti di annunciare un nuovo personaggio per il loro titolo Touken Ranbu Warriors! . In questo nuovo trailer pubblicato oggi sul loro canale YouTube diamo uno sguardo a Sengo Muramasa.

Vediamo fare la sua comparsa nel titolo il fabbro leggendario, Sengo Muramasa. Sengo Muramasa impugna un’Uchigatana, una lama forgiata da lui stesso, altamente efficace in battaglia, grazie alla sua estrema nitidezza e maneggiabilità.

L’uchigatana e il suo creatore sono stati per secoli ricollegati ad entità demoniache, ed è infatti questa la caratteristica principale dello spadaccino nel gioco. Con fendenti precisi e letali sarà un temibile avversario, che in buone mani potrà seminare distruzione senza fine, il tutto accompagnato da un carattere misterioso.

Il titolo uscirà il 24 Maggio 2022 su Nintendo Switch e PC