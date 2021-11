Rivelata la gaming house Mkers targata Mercedes-Benz

Fondata nel 2017 e con 43 players all’attivo, Mkers ha deciso di rivelare ufficialmente la gaming powered by Mercedes-Benz house a Roma. La cura per i dettagli si nota in tutto e per tutto, non solo dal contesto in cui si trova, è situata infatti nel centro storico di Roma, tra i Fori Imperiali, il Colosseo e il Circo Massimo dove il gioco e l’intrattenimento hanno avuto origine, ma anche nell’arredamento e nella struttura della casa.

Tra le varie zone della Gaming House targata Mercedes-Benz si contraddistingue una Streaming room, atta alla creazione di contenuti originali, che denota un forte interesse da parte dell’azienda tedesca e del brand esportivo italiano verso l’intrattenimento e il dare importanza alla community. In questa stanza i creator e i giocatori posseggono tutto il necessario per trasmettere contenuti e avere un contatto più diretto con il pubblico.

“L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. “Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social.”



Fatta per i giocatori professionisti e hanno pensato a tutto, per il team e-racing Mkers powered by Mercedes-Benz hanno creato una Sim-racing room dove potersi allenare con un simulatore di guida ufficiale e una Bootcamp room dove i coach, analysts e giocatori si possono riunire per discutere e prepararsi al meglio per le prossime gare.

Per i membri del team anche la Lounge room una splendida sala dedicata al relax e allo svago, munita di console di ultima generazione dove i player possono rilassarsi ed entrare in sintonia.