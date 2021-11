Among Us: rilasciato il nuovo aggiornamento

Quest’oggi Innersloth ha rilasciato un nuovo grosso aggiornamento per Among Us!

Questo aggiornamento comporterà diverse modifiche, un sistema a punti, nuovi minigiochi, nuovi costumi attraverso il Cosmicubes e cosa più importante i ruoli!

Infatti nel titolo da quest’oggi sarà possibile giocare altri ruoli oltre al solito sabotatore:

Scienziato il quale può controllare i segni vitali in qualsiasi momento (ma ha una carica limitata per lo stesso)

Ingegnere, che può utilizzare prese d'aria

Angelo Custode il quale getta uno scudo intorno ai sopravvissuti per proteggerli dalle uccisioni

Mutaforma che permette di mascherarsi come un altro Crewmate.

Il Cosmicubes aggiungono nuove opzioni di personalizzazione del personaggio come targhe, cosmetici visiera, più animali domestici, cappelli e pelli.

Un altro dettaglio importante è la possibilità di affidare ad azione come :Vent, Sabotage o Azioni Speciali a tasti diversi invece del pulsante azione principale.

Vi ricordiamo che il party game è disponibile su PlayStation 4, Microsoft Windows, Android, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, PlayStation 5