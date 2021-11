Far Cry 6 Vaas Insanity: Vaas ritorna in scena

Ci sono novità da parte di Ubisoft quest’oggi è stata annunciata la data di rilascio del primo Dlc di Far Cry 6, Vaas Insanity. Un personaggio del passato è tornato dall’arcipelago Idonesiano delle Rock Island, Vaas.

Vaas è l’iconico Villain di Far Cry 3, un nemico temibile che ci ha dato filo da torcere.

In questa nuova esperienza Roguelite vestiremo i panni del nostro villain. Vivremo un esperienza in cui bisogna ricominciare la missione da capo a ogni game over ma è possibile ottenere potenziamenti permanenti.

Iniziando con una sola pistola per autodifesa, dovremo trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity ci darà l’opportunità di comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.

Il contenuto aggiuntivo del titolo sarà disponibile dal 16 Novembre per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e per Windows PC tramite lo Store Ubisoft e lo Store Epic Games