World of Warcraft: domani si svelerà la patch 9.2

World of Warcraft non sta passando il migliore dei periodi. Decine di sviluppatori e membri del team al gioco sono andati via dalla compagnia dal recente scandalo avvenuto durante l’estate, e i guai non hanno fatto che peggiorare enormemente. Blizzard non si sta godendo un momento proprio roseo, ma stanno facendo di tutto per rimediare ai loro errori, e World of Warcraft è uno dei rimedi. Recentemente, nel titolo è stata introdotta la patch 9.1.5, la quale ha portato una vagonata di aggiornamenti, come il ritorno dei Viaggi nel Tempo delle spedizioni di Legion, la Torre della Magia e le Mitiche+ di suddetti dungeon. Insomma, un piccolo ritorno a Legion è una strada sicura e sincera visto l’enorme successo che ha avuto l’espansione nel 2016, ma Blizzard è già un passo avanti. Un post sulla pagina ufficiale di Twitter ci mostra un piccolo teaser sul prossimo content in arrivo: la patch 9.2, la quale sarà estremamente grande e importante, e l’annuncio di tale content avverrà domani alle 19:00 di sera. Questo è il messaggio che hanno lasciato ai giocatori:

“Salute, avventurieri! Il prossimo aggiornamento principale di World of Warcraft Shadowlands verrà svelato molto prest. Assistete ad una piccola preview del futuro della saga di Warcraft giovedì 11 novembre alle ore 19:00, dove potrete assistere a qualcosa di spettacolare!”

Il teaser in se non mostra niente di fenomenale: una strana sequenza di codici magici con tanto di audio a tema, il che fa pensare a qualcosa di legato alla magia. Ci siamo lasciati l’ultima volta con la vittoria di Zovaal nel recuperare tutti i sigilli delle Terretetre, e adesso il suo obiettivo è il Sepolcro dei Primi, un luogo che ci è stato tenuto nascosto ma menzionato sin dall’inizio dell’espansione. Quale sarà il suo piano definitivo? Soltanto in futuro lo scopriremo, nella patch 9.2 di World of Warcraft Shadowlands.