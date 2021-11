Marvel’s Avengers: ecco il poster di Spiderman

Lo hanno mostrato da parecchio tempo e continuano a darci piccole informazioni a riguardo, ma adesso Marvel’s Avengers è pronto a mostrarlo definitivamente. Stiamo parlando ovviamente di Spider-Man, il prossimo supereroe in arrivo nel gioco. Un’immagine promozionale è stata mostrata sulla pagina twitter di Square Enix, e i ragazzi di Crystal Dynamics sono speranzosi che questo possa risollevare l’umore della community in generale Verrà introdotto in un nuovo aggiornamento chiamato “With Great Power“, e di seguito abbiamo una frase dedicata da parte di Square Enix:

“Avete immagini di Spider-Man? Che ne dite di una sola, ma è davvero molto bella e molto molto epica. Ecco una prima occhiata a Spider-Man prima che arrivi su PS4 e PS5 il 30 novembre”.

Avrete notato sicuramente qualcosa di particolare. Ebbene si: purtroppo, Spider-Man sarà un’esclusiva di PlayStation, infatti ogni contenuto legato al supereroe verrà rilasciato sulle due console PS4 e PS5, cosa che purtroppo non è piaciuta a molte persone, ma sicuramente riusciranno a passarci sopra con un po’ di pazienza. Si tratta di una buona idea da parte di Crystal Dynamics, specialmente dopo l’ultima “spiacevole” notizia: purtroppo neanche loro sono stati contenti della performance del titolo, e hanno espresso il loro disappunto sul fatto che potevano fare sicuramente di meglio per Marvel’s Avengers. Hanno sicuramente imparato dalla lezione passata, ma non molti sono sicuri che riusciranno a risolvere a tutti i problemi che piagano il gioco. In ogni caso, è bene vedere che hanno intenzione di prendere contromisure, ma ci vorrà ben altro per riprendere in mano la fiducia di coloro che avevano grandi aspettative per il titolo. Per quanto riguarda Spider-Man in Marvel’s Avengers, ulteriori novità sono attese domani, 11 novembre, giorno in cui dovrebbe uscire almeno un nuovo trailer sul personaggio forse in esclusiva su IGN, ma seguiremo la questione.

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here's your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021