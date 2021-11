New World: il public test realm è arrivato

La nuova patch di New World è fresca fresca e porta un sacco di novità in più rispetto al solito. Può darsi che per molti questa non sia una cosa così fuori di testa come al solito, ma c’è una buona ragione dietro: finalmente è stato rilasciato il Public Testing Realm, e le cose miglioreranno di gran lunga con questa nuova aggiunta. Ma di cosa parliamo esattamente? Meglio noto come l’abbreviato PTR, il suo scopo è creare un server dedicato interamente al testing di tutti i cambiamenti significativi prima che possano uscire nei server principali, perfettamente bilanciati. Questa procedura è presente anche in MMORPG come World of Warcraft, quindi è naturale che anche New World avrebbe adottato tale strategia per il bilanciamento dei suoi contenuti. Tra le altre feature che verranno inserite ci sono una modalità interamente dedicata al Player vs Player, nuove missioni della campagna principale, nuovi nemici con modelli completamente unici mai visti prima e, come ciliegina sulla torta, la prima arma disponibile dopo il lancio del gioco: il Guanto del Vuoto, il quale combina potenza magica con attacchi a distanza ravvicinata. Chiaramente, come ad ogni test, anche in questo caso nel PTR potrebbe non andare tutto liscio. Come specificato da Amazon, infatti, i giocatori devono aspettarsi di riscontrare bug, crash, testi mancanti o altre problematiche mentre proveranno le nuove feature. In aggiunta, i server PTR di New World non sono qui per restare, visto che saranno accessibili solamente a tempo limitato. In aggiunta la possibilità di non poter entrare causa coda potrebbe essere molto elevata, considerato che al momento ne esistono solo due: uno negli USA e uno invece nell’Europa Centrale. Questa è la giusta direzione per New World, e ci auguriamo che Amazon continui a spingere in queste feature importanti che riporteranno il gioco alla gloria.