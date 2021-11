The Game Awards 2021: sarà l’edizione più ricca di sempre

Siete in hype per i The Game Awards 2021? Sappiate che l’ideatore dei premi, vale a dire Geoff Keighley, ha deciso di aumentare tale hype con alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista concessa ad Epic Games. Il presentatore canadese ha presentato la nuova edizione dei premi annuali definendola come la più ricca di contenuti mai tenuta prima.

Di seguito vi elenchiamo le importanti informazioni emerse dalle dichiarazioni del buon Geoff:

Saranno presenti tanti giochi che arriveranno tra il 2022 e il 2023″

Sarà presente la line up più numerosa

40-50 giochi da presentare in qualche modo, tra cui tanti nuovi annunci che raggiungeranno la doppia cifra

Orchestra che suonerà sul palco

Veri titoli definibili “next-gen”

I The Game Awards 2021 si terranno il 9 dicembre in orario notturno per noi italiani e noi di GamesVillage ovviamente seguiremo l’evento in diretta sul nostro canale Twitch.