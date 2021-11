Steam Deck è stato rimandato al 2022!

Lo scorso luglio l’annuncio, da parte di Valve, dell’arrivo della sua nuovissima console ibrida (o forse sarebbe meglio definirla un PC da gaming portatile), lo Steam Deck, aveva scatenato l’entusiasmo della comunità internazionale dei gamer. Tuttavia sembra che l’attesa per l’arrivo di questo nuovo hardware (che da molti addetti ai lavori è stato considerato una mossa assolutamente geniale da parte di Valve) dovrà allungarsi.

Infatti se lo Steam Deck era atteso all’esordio sul mercato nel mese di dicembre, Valve ha annunciato proprio oggi il rinvio dell’uscita al prossimo febbraio 2022. Alla base di questa decisione c’è la scarsità di semiconduttori che, nell’ultimo anno, ha afflitto non soltanto l’industria del videogioco, ma molti altri settori tecnologici, e che stanno causando degli ostacoli continui nella catena di produzione dell’hardware.

Stando all’annuncio di Valve, tutte le prenotazioni per lo Steam Deck slitteranno dunque di almeno un paio di mesi:

“Ci dispiace molto, abbiamo fatto del nostro meglio per aggirare i problemi globali nella catena di rifornimento, ma a causa della scarsità dei materiali, i componenti non stanno raggiungendo i nostri centri di produzione in un tempo tale da permetterci di rispettare le date di lancio inizialmente previste. In base ai nostri calcoli aggiornati, Steam Deck potrebbe cominciare ad arrivare ai nostri clienti a febbraio 2022. Questa sarà la nuova data d’inizio della coda di prenotazione: tutti coloro che hanno prenotato manterranno il loro posto in lista, ma le date scaleranno”

Insomma, se avete già effettuato il pre-order per ricevere il vostro Steam Deck, presto scoprirete a quale data è slittata la consegna dell’hardware. Questo potrebbe essere un problema soprattutto per quei clienti che già prima di questo annuncio non si aspettavano di poter ricevere l’hardware prenotato prima del terzo o quarto trimestre del 2022.

Tuttavia questo non diminuisce l’attesa nei confronti del nuovo hardware di casa Valve: gli abbonati a Steam non vedono infatti l’ora di poter giocare i loro titoli su una console completamente dedicata, sulla quale Valve si sta concentrando con tutte le sue risorse.