Acer: tutte le iniziative per la Milan Games Week 2021

Tramite un comunicato stampa, Acer ha annunciato la sua presenza alla Milan Games Week 2021. La fiera, quest’anno in partnership con il Cartoomics 2021, si terrà a Milano da venerdì 12 a domenica 14 novembre e il produttore di PC e periferiche dedicate al mondo del gaming e non solo ha svelato tutte le iniziative dedicate ai visitatori dell’evento B2C.

Alla Milan Games Week 2021 Acer sarà presente in veste di gaming technical partner dell’Intel Esports Show, con il marchio Predator, dedicato ai PC Gamer. I prodotti della linea presidieranno le sfide tra i più grandi campioni dell’esport italiano, offrendo ai gamer l’equipaggiamento di cui necessitano per dare il meglio di sé. Nella giornata del 12 novembre, saranno inoltre presenti gli streamer Kafkanya e Terenas, brand ambassador di Predator, mentre dalle 10:30 alle 17:30, l’Esports Stage ospiterà la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege, attesissimo appuntamento che sancisce la fine del campionato annuale basato sul celebre gioco Ubisoft, di cui Predator e Intel sono Technical Partner Ufficiali. In questa occasione i migliori gamer italiani potranno contare sulle potenti postazioni Predator, composte da desktop Predator Orion 3000, monitor Predator XB3 da 27 pollici e periferiche Predator.

Oltre alla finale del gioco Ubisoft, sempre venerdì 12 dalle 10:30 alle 15:00 sul palco Community dell’Intel Esports Show si svolgerà la fase conclusiva dell’edizione italiana di Circuito Tormenta, arrivato nel nostro Paese ad aprile 2021 con l’obiettivo di fare emergere i giocatori amatoriali più promettenti su League of Legends. Il campione italiano sarà decretato in una finale al meglio di cinque sfide. In ultimo, sabato 13, andrà in scena sul palco Esports la finalissima della Gillette Bomber Cup, durante la quale, assieme ai caster ufficiali della competizione, Xiuder e Piz, il pubblico scoprirà quale tra i 24 team partecipanti emergerà come vincitore.