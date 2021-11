The Gunk: annunciata la data d’uscita del gioco

Thunderful Games ha finalmente annunciato la data d’uscita di The Gunk, la nuova esclusiva di casa Microsoft che verrà pubblicata il prossimo 16 dicembre solo su Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Ovviamente, da buona esclusiva della casa di Redmond il gioco sarà disponibile dal day-one su Xbox Game Pass. Al momento non ci sono piani per portare l’IP su altre piattaforme.

Parliamo di un titolo di stampo action-adventure in terza persona cui meccaniche principali si basano sulla ricerca di risorse e sulla costruzione di oggetti, ma anche sull’esplorazione di questo pianeta misterioso e pericoloso. Tramite il tweet in calce alla notizia è presente anche un nuovo filmato dedicato a The Gunk. Buona visione!

Welcome to a vast alien world in The Gunk.

Encounter terrifying enemies and challenging puzzles on your quest to unravel the mystery of a forgotten planet… Can you save it in the process?

