Halo Infinite: pubblicate nuove informazioni su Jega

dopo una lunghissima attesa e ritardo, il tanto atteso lancio di Halo Infinite , l’ultimo della serie classica di sparatutto. Il gioco ha fatto molta strada dalla sua presentazione originale e cercherà di fare molte cose nuove con il franchise sia in single player che in multiplayer. Master Chief dovrà fare i conti con un nuovo nemico che sembra essere uno dei più feroci della serie.

Parlando con IGN, Jeff Easterling, Associate Creative Director, Paul Crocker, Franchise Narrative Writer, ha aiutato a introdurre il nuovo nemico. Jega è uno degli Spartan Killers e farà parte degli Esiliati, che sono i principali antagonisti di Infinite. Crocker dice che sarà il personaggio più inquietante che sia mai stato creato in Halo, che considera ogni come una preda. Easterling lo definisce uno dei soldati più rispettati negli Esiliati e, insieme agli altri Spartan Killers, viene preso come un esempio di ispirazione e potenza ed è anche uno degli alleati più stretti di Echarum. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.



Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggi gli Esiliati: un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.