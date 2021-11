Marvel’s Avengers: ecco un primo sguardo a Spider-Man

Nonostante il titolo di Crystal Dynamics e Square Enix non abbia raggiunto il successo sperato, gli sviluppatori puntano a supportarlo anche a più di un anno dalla release. Vi avevamo già anticipato, la scorsa settimana, che il nuovo aggiornamento di Marvel’s Avengers avrebbe portato alcune novità. Una di queste è rappresentata dall’arrivo di Spider-Man.

Ebbene, la notizia del lancio di questo nuovo DLC ha indispettito il web, il quale non accetta che Spider-Man arrivi su Marvel’s Avengers solamente per gli utenti di PlayStation 4 e PlayStation 5. Gran parte dei fan, a questo proposito, si sono arrabbiati con la software house e hanno sfogato la loro frustrazione sul web.

Dal profilo ufficiale di Twitter di Marvel’s Avengers, si può osservare un post dedicato proprio all’Uomo-Ragno, con annessa descrizione:

Marvel’s Avengers, ricordiamo, si mostrerà domani con un trailer basato sul nuovo DLC (i cui contenuti sono descritti in questo articolo). Il titolo è attualmente disponibile per console appartenenti sia alla nuova generazione, che a quella scorsa: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here's your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021