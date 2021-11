Indiana Jones di MachineGames è basato su un progetto di Todd Howard

All’inizio di quest’anno, la società madre Bethesda ha annunciato che MachineGames stava lavorando a un gioco di Indiana Jones e che Todd Howard di The Elder Scrolls, Fallout e Starfield, sarà il produttore esecutivo del progetto.

Howard ha spiegato in un’intervista che originariamente aveva proposto un gioco di Indiana Jones alla LucasArts più di dieci anni fa , e sebbene quel progetto non potesse decollare, ha ripreso la conversazione con loro ancora una volta dopo la loro acquisizione da parte della Disney. A quel punto MachineGames è emerso come un possibile candidato per lavorare sul gioco ai suoi occhi. Howard ha continuato spiegando del suo ruolo nel progetto, rivelando che il gioco è basato su una sua storia originale di Indiana Jones su cui lui e MachineGames hanno poi lavorato e sviluppato insieme. Di seguito una parte dell’intervista:

Internamente, mi piace davvero il lavoro che fa MachineGames. Tutti si conoscono davvero, molto bene. Quindi stanno realizzando il gioco, sono coinvolto in modo creativo. Avevo questa storia originale e ci abbiamo lavorato insieme. Ci passo un po’ di tempo, ci stanno lavorando, stanno facendo un lavoro fantastico. Sono solo felice di dare una mano e di essere coinvolto.



Secondo le dichiarazioni di MachineGames, il nuovo gioco di Indiana Jones, si basa su una storia originale. Il titolo racconterà una storia basata su un viaggio unico che il famoso archeologo intraprende all’apice della sua carriera. Inoltre, non si hanno informazioni certe su come sarà graficamente il protagonista. Molti fan collegano l’archeologo con l’attore Harrison Ford. Il volto dell’attore è stato utilizzato anche per la ricostruzione grafica di Han Solo in Star Wars Battlefront. Per quanto riguarda quando uscirà il gioco di Indiana Jones, probabilmente non arriverà presto. All’inizio di quest’anno, parlando di recente con GameSpot (avvistato da Pure Xbox ), l’SVP del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda, Pete Hines, ha affermato che il gioco di Indiana Jones è attualmente nelle fasi di produzione iniziali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.