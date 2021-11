Grand Theft Auto The Trilogy: ecco i miglioramenti grafici

Oggi è il day-one di Grand Theft Auto The Trilogy e, oltre ai recenti leak riguardanti il gameplay, sono state poche le informazioni diffuse sulla collection da parte di Rockstar Games, che include Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, originariamente usciti per PlayStation 2, rispettivamente nel 2001, nel 2022 e nel 2004.

Considerando l’imminente lancio e la scarsità di informazioni ufficiali concesse dalla software house, Rockstar Games stessa ha pensato bene di diffondere un video in cui viene messo in risalto in lavoro di rimasterizzazione. Nel filmato in questione, infatti, vengono messe a confronto alcune sezioni dei giochi originali con quelli presenti nella Grand Theft Auto The Trilogy (Definitive Edition).

Abbiamo già potuto notare di come al gameplay siano state apportate alcune correzioni, ad esempio grazie all’introduzione della ruota delle armi. Ciò che è stato evidentemente migliorato, sul fronte grafico, però, riguarda i modelli dei personaggi, sia primari che comprimari, il livello di dettaglio degli ambienti, l’illuminazione, la qualità delle texture e molto altro ancora.

Il lavoro svolto da Rockstar Games, dunque, risulta, almeno in un primo momento di osservazione, decisamente valido, mostrando un livello di miglioramento visivo elevato, ma che non snatura l’anima dei giochi originariamente usciti su PlayStation 2. Per vedere il video clicca qui, altrimenti potrai vederlo in calce alla notizia.

Grand Theft Auto The Trilogy, ricordiamo, è in uscita oggi 11 novembre 2021 sulle principali console: su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La remastered di GTA San Andreas arriverà, invece, sull’Xbox Game Pass, al contrario di quella di GTA III, in arrivo a dicembre sul PlayStation Now.