Starfield si mostrerà durante l’estate 2022

Ci siamo, con oggi manca precisamente un anno all’uscita dell’attesissimo Starfield, attualmente in sviluppo presso Bethesda Softworks. Annunciato durante l’E3 2018, nel corso di quello di quest’anno si è finalmente mostrato in-engine per la primissima volta in un teaser trailer e, ultimamente, ne sono stati svelati alcuni dettagli inerenti alla lore e alle ambientazioni.

Oltre a ciò, Microsoft e Bethesda si sono accordati sulla comunicazione in anticipo della data di lancio, che sarà l’11 novembre 2022. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo ancora potuto posare gli occhi su un trailer di gioco o su qualche panoramica di gameplay. Complici i tempi prematuri, Microsoft e Bethesda pensano non sia ancora arrivata l’ora per mostrare Starfield al pubblico.

Ultimamente, Todd Howard di Bethesda Softworks si è mostrato disponibile a rispondere a qualche domanda su Reddit in occasione del decimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim. Una delle domande riguardava il sistema di gameplay e, in particolare, se questo prendesse spunto dalla saga di The Elder Scrolls.

In tutta risposta, Howard ha affermato che non è ancora intenzionato a mostrare nulla del gameplay di Starfield. Il director stesso, poi, si è anche sbilanciato sul periodo in cui pensa di poter fare vedere un po’ di più di questo attesissimo GDR sci-fi:

Preferiremmo mostrarvelo invece che parlarne qui. Dovremmo poterlo fare durante l’estate 2022. Siamo contenti dei progressi che siamo stati in grado di fare, alcuni dei quali possono essere già notati nel trailer che abbiamo usato durante lo scorso E3.

“Estate 2022”, presumibilmente, potrebbe significare che il gioco si farà vedere durante l’E3 2022, in occasione dell’evento Microsoft, così che possa essere avviata la campagna pre-lancio del titolo, il quale avverrà il giorno 11 novembre 2022 su Xbox Series X/S e PC.