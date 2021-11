Elden Ring: novità sul gameplay grazie al test chiuso

Coloro che attendono con estrema impazienza il nuovo progetto di FromSoftware, saranno felici di sapere che sul web stanno girando un sacco di video gameplay di Elden Ring, pubblicati da chi ha potuto provare il titolo in anteprima grazie al closed Network Test (anche noi lo abbiamo provato: ecco le nostre prime impressioni).

Ed è così, quindi, che iniziamo ad apprendere qualcosa in più del nuovo soulslike ambientato in un open-world magico. I video si basano tutti sulle prime ore di gioco: dall’inizio dell’avventura, all’esplorazione di dungeon opzionali, scontri con boss più o meno facili, combattimenti, sezioni a cavallo, e molto altro ancora.

Come se non bastassero i video sul gameplay, che potrete trovare in calce alla notizia, nella giornata di ieri è stato pubblicato un post inerente ad Elden Ring sul PlayStation Blog. Nel blog è stato approfondito quello che riguarda il gameplay del nuovo GDR soulslike ed è stato anche trattato anche il modo in cui questo differirà dalle altre opere che hanno reso famosa la formula videoludica di FromSoftware.

I danni da caduta, per esempio, sono stati notevolmente ridotti, probabilmente a causa alla natura open-world del titolo. Questo escamotage farebbe sì di aumentare l’appetibilità dell’esplorazione nel mondo di Elden Ring. L’alpha (sempre closed Network Test) inizierà a partire da domani 12 novembre 2021 e si concluderà il giorno 14 novembre 2021.

L’opera nella sua versione integrale, invece, a seguito di un recente posticipo, uscirà il giorno 25 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.