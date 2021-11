Fire Emblem Heroes: pubblicata la nuova road map degli eventi

Tramite un post su Twitter è stata annunciata la road map degli eventi di Fire Emblem Heroes per novembre e dicembre. Viene annunciato anche l’inizio dell’evento Røkkr Sieges. Il nuovo evento aggiunge come nemici i Face shadowy Røkkr che hanno preso le sembianze di Eroi come Mercedes, Linhardt, Ylgr e Matthew. Le ricompense sono le solite di ogni battaglia, vale a dire sfere e piume degli eroi oltre a codici divini (Ephemera 11) se si completano tutte le missioni. Inoltre il nuovo aggiornamento 5.11. La patch sarà disponibile dal 3 novembre. L’aggiornamento precedente versione 5.10 è disponibile qui. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui. Di seguito il comunicato:

Gli assedi di Røkkr sono iniziati. Affronta gli oscuri Røkkr che hanno preso la forma di eroi come Mercedes, Linhardt, Ylgr e Matthew! Puoi ricevere ricompense come sfere e piume degli eroi in base alle tue prestazioni e codici divini (Ephemera 11) per aver completato le missioni.

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

