Rainbow Six Siege: torna il PG Nationals al Milan Games Week

Dopo due anni di attesa per i fan di Rainbow Six Siege, sparatutto tattico per eccellenza, torna dal vivo il PG Nationals, torneo italiano targato Ubisoft e PG Esports per la finale che si svolgerà durante il Milan Games Week & Cartoomics 2021.

Segnatevi l’appuntamento. Il 12 Novembre alle ore 11 sul palco dell’Intel Esports Show si terrà la finale del PG Nationals Winter Split di Rainbow Six Siege. I team che si scontreranno sono i MKers, campioni in carica e reduci dal dodicesimo posto ottenuto nel Six Invitationals, e i Macko Esports, che nella precedente edizione, durante la finale invernale, sono riusciti a sconfiggere proprio i Mkers.

Da un lato, un team che ha partecipato a tornei internazionali e vuole continuare ad affermarsi sul panorama italiano, dall’altra una squadra forte e motivata, con un organizzazione solida alle spalle, che già in passato ha dimostrato di poter battere degli avversari di altissimo livello come i MKers.

In questo elettrizzante scontro i protagonisti assoluti saranno i player, e proprio su di loro ci sono molte aspettative, in particolare su Aqui e Gemini per i MKers, il primo è un ragazzo estremamente promettente, alla sua prima finale, il secondo, ormai con esperienza alle spalle è considerato l’asso del team. Tra i rappresentanti dei Macko invece non possono mancare Alation, anche lui con molta esperienza alle spalle e Sloppy, tornato da un periodo nei Tempostorm e pronto per mettere le mani su questo trofeo.

Ad accompagnare l’evento ci saranno gli immancabili momenti di analisi, approfondimento e intrattenimento degli host Edoardo “EddieNoise” Prisco e Raffaele “IlSolitoMute” Bottone che premieranno anche il vincitore del premio “Top Performance” targato WD_Black. I Caster della finale saranno invece Etrurian e Chinook, voci ormai iconiche che renderanno quest’esperienza dal vivo ancora più unica per tutti i fortunati fan che parteciperanno all’evento.

Gli appassionati che non potranno essere presenti durante il Games Week il 12 novembre potranno seguire la finale in streaming sui canali Youtube e Twitch ufficiali di Rainbow6IT.