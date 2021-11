Faraday Protocol è disponibile su PC e console

Il noto publisher Deck13, il quale l’anno scorso ha pubblicato l’acclamato gioco RPG blockbuster CrossCode, propone un nuovo genere grazie ad un rifinito e migliorato gioco puzzle esplorativo con una misteriosa storia tutta da scoprire. Faraday Protocol è un’esperienza da non perdere. Disponibile ora al prezzo di €19,99. Dopo un soft launch ed un feedback dettagliato da parte della community, una serie di aggiornamenti sono stati inseriti in Faraday Protocol. Con il suo gameplay unico ed impegnativo, che aggiunge un tocco extra. Questo gioco arriva su Xbox One, Xbox Series X/S, Steam PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questa avventura puzzle in prima persona, sviluppato dai talentuosi developer Italiani ,Red Koi Box, sfrutta l’Unreal Engine 4, ed hanno creato e progettato metodologie uniche in questo genere di giochi. Tutte le meccaniche ruotano attorno al Bia-Tool, uno strumento originale in grado di assorbire e re-distribuire specifici tipi di energia. Questa semplice meccanica si evolve nel tempo e permette una crescente complessità e dei puzzle che sfideranno costantemente il giocatore.

Ambientato in un mondo sterile e futuristico, vieni immediatamente catapultato in una simil foresta dopo aver lasciato la tua astronave. In questo strano, inquietante ambiente, il giocatore vedrà 3 Ziqqurat (edifici a piramide) e sarà guidato all’interno di uno di essi, dove le tue capacità intuitive e logiche inizieranno ad essere messe alla prova. Ecco le caratteristiche più importanti di Faraday Protocol: