Milan Games Week 2021: ecco il programma di IIDEA

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato oggi gli appuntamenti che la vedranno presente in prima persona alla Milan Games Week 2021, che quest’anno animerà insieme a Cartoomics i padiglioni di Fiera Milano Rho. La presenza di IIDEA all’evento avrà in questa occasione un duplice obiettivo: se da un lato supporterà la visibilità dei titoli e degli studi di sviluppo italiani, dall’altro il consumer show sarà la piattaforma ideale per contribuire al dibattito su alcuni dei temi caldi del momento.

Milan Games Week 2021 sarà infatti un’occasione per partecipare a “In My Shoes“, l’iniziativa organizzata da PG Esports per riflettere sull’inclusività all’interno dell’industria dei videogiochi. Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, il 12 novembre alle 12.00 discuterà di come si possano lanciare efficacemente nuovi modelli di inclusione partendo proprio dal gaming con la speaker di Radio 105 Annie Mazzola e accanto ad ospiti del calibro di Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports, e Massimo Bullo, Chief Marketing Officer di Vodafone Italy, e Francesco Ferreri “Antropochè”, antropologo di genere e appassionato di videogiochi. L’evento sarà ospitato dal vivo, sul palco centrale di Milan Games Week & Cartoomics, e fruibile a tutti sui canali streaming della manifestazione e in diretta su YouTube.

Proseguendo nel solco della tradizione, inoltre, anche quest’anno IIDEA curerà nel padiglione 12 l’area dedicata agli sviluppatori indipendenti italiani, che prende il nome di Indie Dungeon e darà la possibilità a realtà più o meno note della scena italiana di far scoprire agli appassionati di videogiochi e addetti ai lavori il frutto delle loro fatiche creative. Saranno presenti:

906 Games

Aucritas

CINIC Games

Dark Tower Interactive

Dramatic Iceberg

Fantastico Studio

Kid Onion Studio

MixedBag

Novis Games

Paper Crown

RGB Guelphs

Safe Place Studio

Studio Cima

Tall Grass Games

Team SolEtude

Timeless Tale

Trinity Team

Li affiancherà IGOODI, la prima Avatar Factory Italiana specializzata nella digitalizzazione del corpo umano e nella creazione di Avatar fotorealistici dotati di Smart Body con i dati antropometrici del soggetto fisico reale. Per l’occasione, IGOODI offrirà a tutti gli espositori di Indie Dungeon e a tutti i soci di IIDEA la possibilità di ricevere il proprio avatar gratuitamente, al fine di dimostrare la qualità del servizio e il suo possibile utilizzo in ambito professionale. Infine, sarà presente per la prima volta in manifestazione anche Tencent Cloud Europe che incontrerà gli sviluppatori espositori con l’obiettivo di ampliare le sinergie e supportare la crescita degli studi di sviluppo tricolore.

Indie Dungeon sarà anche uno show quotidiano sul Main Stage di Milan Games Week & Cartoomics. Ogni giorno, infatti, due studi italiani presenteranno i loro lavori in fase di lancio o di sviluppo avanzato: in programma gli showcase di Reply Game Studios, Fantastico Studio, Trinity Team, Team SolEtude, Stormind Games e MixedBag moderati da Bryan Ronzani, speaker radiofonico e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch. In programma sul palco The Square nel padiglione 8, infine, un focus sui tre acceleratori gaming nati recentemente per supportare i team di sviluppo più giovani: il Cinecittà Game Hub di Roma, la Bologna Game Farm di Bologna e Quickload di Torino.

Qui sotto il programma completo delle tre giornate.

Venerdì 12 novembre

Ore 11.30 – Main Stage (Padiglione 12)

Reply Game Studio

Titolo: Soulstice – come nascono le protagoniste di un videogioco

Intervengono: Samuele Perseo, Product Manager & Writer Fabio Pagetti, Game & Creative Director Christian Ronchi, Lead Artist



Ore 12.00 – Main Stage (Padiglione 12)

In My Shoes

Titolo: Decostruire il maschile e femminile per lanciare nuovi modelli partendo dal gaming, da dove iniziamo?

Decostruire il maschile e femminile per lanciare nuovi modelli partendo dal gaming, da dove iniziamo? Intervengono:

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA

Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports

Massimo Bullo, Chief Marketing Officer di Vodafone Italy

Francesco Ferreri “Antropochè”, antropologo di genere e appassionato di videogiochi

Modera: Annie Mazzola, speaker Radio 105

Ore 14.15 – Main Stage (Padiglione 12)

Fantastico Studio Titolo: Fantastico Studio: indie developer, videogame producer & international publisher Intervengono: Andrea Valesini, Creative Director Emanuele Oliveri, Artista



Sabato 13 novembre

Ore 11.30 – Main Stage (Padiglione 12)

Trinity Team Titolo: Slaps And Beans: dove eravamo rimasti? Interviene: Gerardo Verna, CEO



Ore 13.00 – Main Stage (Padiglione 12)

Team SolEtude Titolo: Team SolEtude: sviluppare secondo l’intuito Intervengono: Thomas Pagani, Founder & Director Lidia Santoemma, Concept & UI Artist



Domenica 14 novembre

Ore 11.30 – The Square (Padiglione 8)

Acceleratori gaming Titolo: Italia punta sui videogiochi con tre acceleratori gaming Intervengono: Mauro Fanelli, Coordinatore di Cinecittà Game Hub Ivan Venturi, Coordinatore di Bologna Game Farm Matteo Pessione, Coordinatore OGR Tech e progetti innovation Fondazione CRT per Quickload



Ore 11.30 – Main Stage (Padiglione 12)

Stormind Games Titolo: Batora: Lost Haven – Nascita di una storia intensa Intervengono: Giacomo Masi, Narrative Director Luca Esposito, Narrative Designer



Ore 14.30 – Main Stage (Padiglione 12)