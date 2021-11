KID A MNESIA Exhibition: data e nuovo trailer

Durante lo showcase PlayStation di settembre, era stato annunciato KID A MNESIA Exhibition, vero e proprio viaggio onirico nell’immaginario Raidiohead che esce in occasione dei 21 anni dalla pubblicazione degli album KID A e Amnesiac. Sarà possibile scaricarlo gratuitamente dal 18 novembre su PC, via Epic Games Store (che ne è publisher), e su PlayStation 5. Insieme all’annuncio della data è stato anche fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione attraverso il PlayStation Store:

Kid A MNESIA è uno spazio onirico febbrile, un edificio costruito dall’arte e dalle creature, dalle parole e dalle registrazioni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead scoperto una ventina di anni fa, riassemblato e rifornito di una nuova linfa mutante.

L’artwork e le scritte angoscianti e contorte di Stanley Donwood e Thom Yorke realizzate per accompagnare la musica di Kid A e Amnesiac dei Radiohead vengono scoperte e riportate in vita, in un edificio nascosto in una foresta fatta a matita, spingendo l’idea di cosa sia una mostra fino al punto di rottura… o facendone qualcosa di completamente diverso.

Le registrazioni multitraccia originali di Kid A e Amnesiac si sparpagliano e si riformano in una serie di spazi impossibili o possibili popolati da creature altrettanto impossibili o possibili, circondati dall’arte di Stanley Donwood e Thom Yorke, creati all’incombere del nuovo millennio.