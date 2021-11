League of Legends: trasferimenti dei giocatori del LEC

I mondiali di League of Legends si sono ormai conclusi e la nuova stagione competitiva del MOBA di Riot Games sta per iniziare. Molte squadre hanno trovato i loro equilibri all’interno dei differenti scenari intorno al Globo, ma altrettante stanno cercando talenti da acquistare per rinnovare il loro roster e puntare alla cima della classifica durante il prossimo anno. Questi sono gli ultimi aggiornamenti del mercato trasferimenti dei giocatori LEC di novembre 2021.

Iniziando dai G2 Esports che, per la prima volta in 5 anni non sono riusciti a qualificarsi per i Mondiali di League of Legends, i Worlds 2021. Hanno deciso di iniziare subito i trasferimenti dei giocatori del LEC mettendo in vendita gran parte dei propri titolari e entrambi i coach. Quindi Rekkless, Grabbz, Wunder, Mikyx e Nelson sono in vendita a partire da novembre e molto probabilmente troveranno una nuova squadra per la fine dell’off-season 2021. Parlando di acquisizioni da parte del team ispanico vedremo molto probabilmente Targamas, precedentemente appartenente ai Karmine Corp, affiancato da Flakked nella botlane dei G2, entrambi saranno free-agency dal 15 Novembre.

Passando ai Rogue, primi nella classifica del summer split 2021, stanno cercando di ottenere un accordo con gli Evil Geniuses per Inspired, il Jungler che ha ottenuto il titolo di MVP durante il campionato Europeo.

I Mad Lions hanno trovato una loro direzione e dopo gli ottimi risultati di quest’anno hanno confermato di voler estendere il contratto di entrambi i coach. L’unico cambiamento nel loro roster è dovuto alla cessione di Carzzy ai Vitality, portandoli verso l’acquisto di Unforgiven, attualmente AD Carry per gli SK Gaming.

Dopo la qualifica ai mondiali, i Fnatic sembrano esser felici delle performance dei giocatori di quest’anno, estendendo il contratto a Hylissang fino al 2023. L’unica grande perdita per i Fnatic quest’anno sarà Bwipo, che ha deciso, secondo quanto dichiarato, di non rinnovare il suo contratto. Dopo 4 season giocate con il team inglese, di cui 3 in top lane e l’ultima come jungler, non ha rinnovato il contratto e probabilmente nel 2022 tornerà a giocare in toplane.

Nella seconda parte della classifica di quest’anno abbiamo sorprendentemente visto gli SK Gaming. Dopo il cambio di ruolo durante la stagione regolare TynX è stato messo in panchina e all’inizio settembre è stato dimesso dal team lasciando libero il ruolo di Jungler. La stessa sorte è toccata a Jesiz, primo coach degli SK, che quest’anno li aveva portati fino ai playoff.

Per Misfits e Excel, al momento non ci sono aggiornamenti, aspetteremo le prossime settimane per vedere quali saranno i movimenti di queste due squadre. Invece lo Schalke 04 al momento non è presente nei team che giocheranno il LEC 2022 e verrà sostituito dal Team BDS. Probabilmente il team svizzero acquisirà xMatty, attuale AD Carry dei Karmine Corp.

Nella parte finale della classifica dell’LEC abbiamo visto posizionati gli Astralis, che, durante la stagione regolare ha interrotto il contratto di MagiFelix, acquisito 6 mesi prima, dimostrando la sua attitudine per la Solo Queue ma mettendo in dubbio quella per il competitivo.

Quest’anno il Team Vitality ha mostrato grandi passi avanti, in particolare nel summer split dove il miglioramento dalla primavera precedente era visibile agli occhi di tutti. A settembre il team Francese ha esteso il contratto di Selfmade, acquistato dai Fnatic mid-season il jungler polacco continuerà a giocare nella squadra fino alla fine del 2022. Alla fine, ma sicuramente non per importanza, i Vitality hanno acquistato Carzzy, ex AD Carry dei MAD Lions, e stanno concludendo le trattative con Perkz, che probabilmente ritornerà in Europa dopo la sua esperienza in Nord America.