Annunciata lo scorso mese, da oggi 11 novembre la Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile, in formato digitale, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Può essere acquistata su PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop e sul Rockstar Games Launcher.

Il gioco uscirà anche su supporto fisico per Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal 7 dicembre e sbarcherà sui dispositivi iOS e Android nella prima metà del 2022.

Per celebrare il ventesimo anniversario del lancio di Grand Theft Auto III, questa Definitive Edition comprende i titoli che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, e Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition apporta a questi giochi diversi miglioramenti, come comandi moderni ispirati a GTA V, miglioramenti grafici e ambientali che includono texture perfezionate, illuminazione e tempo atmosferico rinnovati e altro ancora. Quest’edizione porta le località iconiche di Liberty City, Vice City, e San Andreas sulle piattaforme più recenti, celebrando l’eredità dei titoli originali e portandoli a una nuova generazione di appassionati.

Include poi miglioramenti specifici per le singole piattaforme di gioco, tra cui la mira con giroscopio, l’uso del touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menu per Nintendo Switch, il supporto alla risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X, e il supporto NVIDIA DLSS per PC.

Sviluppato originariamente da Rockstar Games, questa nuova edizione è stata adattata per le piattaforme moderne da Grove Street Games utilizzando l’Unreal Engine.

A partire sempre da oggi 11 novembre, i giocatori in possesso dell’Xbox Game Pass avranno accesso anche a Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, mentre Grand Theft Auto III – The Definitive Edition sbarcherà su PlayStation Now a partire dal 7 dicembre. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.