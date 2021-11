Babylon’s Fall: fase 3 della closed beta commentata dagli sviluppatori il 15 novembre

Square Enix ha annunciato che ospiterà la live stream “Babylon’s Fall – Monitoring Closed Beta Test: Phase 3 with the Developers” il 15 novembre quando qui in Italia saranno le 13:30. La live durerà un’ora e mezza e sarà possibile guardarlo su YouTube.

Questa la descrizione: “Perché non giocare alla fase 3 del Closed Beta Test, che sarà disponibile nello stesso momento dello stream, e vedere come sta andando insieme agli sviluppatori? Questa sarà la nostra prima trasmissione dal vivo! Sentitevi liberi di lasciare qualsiasi domanda o dubbio nei commenti!”

Tra le persone presenti ci saranno Takahisa Sugiyama (director di PlatinumGames), Isao Negishi (programmatore di PlatinumGames) e Junichi Ehara (producer di Square Enix, che qui sarà anche conduttore).

Per l’occasione sul canale YouTube di Square Enix è stato pubblicato un video che mostra i punti salienti della precedente trasmissione, che offre un’anteprima dei principali miglioramenti che sono implementati per la Fase 3 che andrà in scena dal 15 al 17 novembre.