Life is Strange True Colors: collaborazione con i giovani fashion designer dello IED

Life is Strange True Colors, come un po’ tutta la saga creata da Dontnod, ha sempre avuto uno dei suoi punti di forza nello stile e nell’abbigliamento dei vari protagonisti. Anche per questo, è stata realizzata una collaborazione con lo IED – Istituto Europeo di Design, e i loro studenti.

Il potere delle emozioni vengono infatti raccontate attraverso patches originali realizzate da giovani fashion designer dell’istituto; gli studenti #IEDModa del corso Fashion Stylist hanno reinterpretato la giacca di jeans indossata dalla protagonista Alex Chen.

Life Is Strange: True Colors and True emotions

Artigianalità italiana per raccontare temi importanti che possono aiutare i giovani adolescenti ad esprimere le proprie emozioni.

Nel video, che potete vedere qua sotto attraverso il tweet dell’account ufficiale del gioco, vengono raccontano le ispirazioni che hanno seguito nel processo creativo e progettuale.

Design and Stylist students at #iedmilano Fashion school reinterpreted Alex’s denim jacket to celebrate the launch of #LifeIsStrange #TrueColors! In this video they explain the inspirations they followed in the creative design process.#IEDModa #findyourdifference pic.twitter.com/3kqg9ING6n

— Life is Strange (@LifeIsStrange) November 11, 2021