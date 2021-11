Terra Invicta: il titolo rimandato al 2022

Quest’oggi Pavonis Interactive annuncia un ritardo sul loro titolo Terra Invicta, il gioco di invasione aliena sviluppato dal team dietro le modifiche di XCOM e XCOM 2 Long War è rinviato al 2022.

ha detto John Lumpkin, direttore creativo di Terra Invicta

”Tutte le caratteristiche principali sono a posto e il gioco è stato rifinito in vista del lancio, ma abbiamo deciso che un rinvio fosse importante per assicurarci che il rilascio sia all’altezza delle aspettative del giocatore”

“John e tutto il team di Pavonis hanno fatto un lavoro fenomenale con Terra Invicta”,

ha detto Tim Bender, CEO di Terra Invicta editore di Hooded Horse

Il team di sviluppo ha messo un forte impegno nell’assicurare che la qualità del gioco non venga sacrificata o affrettata, e siamo lieti di supportarli in questo. Sappiamo che vi sarà sempre un certo grado di delusione nei fan che non vedono l’ora di iniziare a giocare, ma rimandare è la scelta giusta per assicurare che essi ricevano un’esperienza che raggiunga pienamente le loro aspettative.