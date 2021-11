Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: il gioco arriva a gennaio

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction è stato annunciato tempo fa, e da allora non abbiamo più avuto sue notizie per alcuni mesi. Sarete contenti di scoprire che Ubisoft non ha dimenticato, e con grande gioia annunciano che verrà ufficialmente lanciato il 20 gennaio 2022 con un sistema particolare chiamato Buddy Pass, ossia una sorta di cross-play che permette agli amici di giocare gratuitamente salvando i propri risultati su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Store. I giocatori potranno anche iscriversi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna. Sono grandi notizie, e infatti l’attesa è schizzata alle stelle dopo questo recente annuncio. Sugli store il gioco è prenotabile alla cifra di 39,99 euro per quanto riguarda la versione standard, mentre la Deluxe Edition comprende tre pacchetti esclusivi con l’aggiunta di 10 euro nel prezzo totale. Tra le varie novità che possiamo notare ci sono senz’altro:

Sistema di progressione degli Operatori, nonché nostri beniamini ed eroi che saranno i protagonisti del gioco. Quattro differenti livelli di difficoltà, i quali vi metteranno a dura prova. 12 nuove mappe completamente uniche attraverso quattro aree dinamiche, Oltre 60 armi, eredità tecnologica di Rainbow Six Siege e 15 esclusive tecnologie

REACT, oltre al supporto gratuito post-lancio che comprende una modalità di sfida settimanale.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction rappresenta un passo avanti per il futuro del franchise: infatti, la premessa del gioco è molto diversa rispetto allo standard degli altri titoli, e questa attesissima modalità PvE farà sicuramente eccitare i giocatori che vorranno farci un tentativo. Con l’arrivo di Battlefield 2042, l’uscita di Call of Duty Vanguard e il successo di Back 4 Blood, l’ultimo capitolo di Rainbow Six dovrà meritarsi un primo posto nella classifica, e cercare di scalare ogni avversario che si metterà davanti alla sua strada, ma siamo sicuri che la Ubisoft ci stupirà in un modo o nell’altro.