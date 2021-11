Outriders: nuovo broadcast in arrivo

Outriders ha avuto un grande lancio, questo è poco ma sicuro. Il gioco ha portato molti giocatori dalla sua parte e per una volta sembrava star andando bene. Ma prima o poi, ognuno mostra i propri colori, e infatti la community ha presto realizzato che Outriders non era un granché. Sono passati molti mesi dall’ultimo aggiornamento, e gli sviluppatori vogliono scusarsi ancora per la cosa, ma ora sono pronti a rivelare i pezzi grossi: un mega aggiornamento completamente gratuito sta per arrivare, e il prossimo lunedì ci sarà una diretta broadcast, cosa mai vista prima, che mostrerà tutto quello che ci potremo aspettare in questo gigantesco update. A riguardo dell’annuncio, Square Enix ha rilasciato un trailer e ha detto:

“Il prossimo broadcast di OUTRIDERS proporrà ai giocatori un primo sguardo al colossale aggiornamento gratuito in arrivo in OUTRIDERS, nonché una panoramica di tutti i miglioramenti apportati al gioco sin dall’uscita ad aprile scorso. Sintonizzati per scoprire di più sul futuro di OUTRIDERS. Il broadcast di OUTRIDERS sarà disponibile lunedì 15 novembre alle 18:00. Guardalo su: www.twitch.tv/squareenix OUTRIDERS è disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Nvidia GeForce Now.”

Questa è la giusta direzione per riportare in vita Outriders, poco ma sicuro: il gioco è stato sviluppato da grandi colossi dell’industria come People Can Fly e il team interno di Square Enix, quindi sarebbe stato proprio un peccato vederlo scomparire così del tutto senza dargli una seconda possibilità. Ovviamente sono stati impegnati con altri progetti, ma il fatto che non abbiano aggiornato frequentemente il titolo significa che la community ha cominciato ad essere annoiata dalla continua ripetitività del content disponibile. Speriamo che continuino verso questa strada, e che riprendano a creare del contenuto per i fan del titolo sparatutto in terza persona, nonché uno dei più GdR degli ultimi tempi.