World of Warcraft: l’ultima patch è stata annunciata

Ci troviamo adesso, a commemorare la fine di un’era indimenticabile. Blizzard ha rilasciato un nuovo video riguardante l’ultima espansione di World of Warcraft Shadowlands, in cui finalmente annunciano la patch 9.2, nonché ultima di tutto World of Warcraft. Avete capito bene: stando a quanto hanno detto, Fine dell’Eternità, ossia il nome della patch, segnerà la fine del libro di Warcraft, e tutto sarà finito. Questa è una grande e allo stesso tempo triste notizia, perché nonostante tutti i commenti negativi indirizzati al gioco negli ultimi mesi, è innegabile che vederlo avvicinarsi verso la fine spezza i cuori dei fan. In termini di content, ci troveremo questa volta a Zereth Mortis, una zona completamente plasmata dai Primi, i cosiddetti creatori di tutto l’universo. Infatti, qui le creature, la flora e anche gli edifici sono stranamente primitivi e robotici, segno che si tratta dei primi prototipi ad essere creati. Se vi ricordate gli avvenimenti accaduti in Catene del Dominio, saprete che il Carceriere è riuscito ad ottenere quello che voleva, e ha di conseguenza aperto una breccia per questo mistico luogo. Il suo obiettivo finale? Cercare il potere sigillato all’interno del Sepolcro dei Primi, il luogo da dove tutto ha avuto inizio, nonché ultimo raid dell’intera espansione. Zereth Mortis è sorvegliato da magici custodi che parleranno una lingua bizzarra mai sentita prima. Sarà nostro compito imparare pian piano questo linguaggio ancestrale e riuscire a capire in fine cosa ci vogliono dire questi mistici guardiani. I tier set ritorneranno, e il Sepolcro dei Primi offre una serie di cosmetici con poteri fuori di testa adatti per l’occasione. World of Warcraft si avvicina alla sua epica conclusione, e nonostante alcuni non riescano a comprendere questa scelta, non possiamo negare che uno dei più grandi colossi del videogioco sta per finire, ma la storia di Warcraft non morirà mai veramente.