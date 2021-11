Heaven’s Machine: disponibile solo in formato fisico

Vi starete chiedendo: che cos’ha di speciale questo titolo? Ebbene Heaven’s Machine è un titolo che meriterebbe un paio di discussioni visto che le sue origini sono alquanto particolari. Gli sviluppatori, ossia Super Rare Games, hanno voluto far si che questo gioco superasse ogni aspettative, sia in termini di gameplay che nelle vendite. E infatti, Heaven’s Machine sarà disponibile solamente in formato fisico a partire da oggi su Nintendo Switch. Questo significa che non sarà assolutamente reperibile in alcun modo in formato digitale, dandogli una nota di prestigio e qualche controversia. Gli sviluppatori volevano rimanere all’antica in questo gioco, e pertanto non hanno intenzione di supportarlo anche dopo il lancio, proprio come se fosse un titolo rilasciato anni fa. Sicuramente parliamo di una situazione alquanto particolare, visto che un caso di questo genere può essere interpretato come una grande genialata o una mossa non molto saggia. Per quanto riguarda la storia, Heaven’s Machine segue la nostra avventura nei panni del ragazzo Jack, il quale sta prendendo un treno diretto per il paradiso. Durante la sua salita, però, si rende conto che ha la possibilità di salvare un’anima a qui tiene particolarmente, e non si fermerà davanti a nulla pur di riuscire nell’intento. Heaven’s Machine è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi, e il gioco arriverà completamente su Nintendo Switch il 22 dicembre. Questa prima esperienza per Super Rare Games ci fa capire che non hanno paura di rilasciare un simile gioco nell’ormai industria moderna. Il trailer ha molti dislike, ma questo può essere interpretato come un modo per i giocatori di disprezzare una simile politica e un simile approccio retrò nell’epoca odierna. In ogni caso, godetevi questo fantastico pixel roguelike in arrivo molto presto, perché l’unico modo di riscattarlo sarà tramite ordini online o nei negozi di retail come Gamestop.