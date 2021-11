Halo Infinite: pubblicati nuovi gameplay su opening level e open world

https://www.youtube.com/watch?v=IRplgi0Ye2gManca meno di un mese al lancio di Halo Infinite di 343 Industries e mentre lo sviluppatore ha mostrato la campagna recentemente, IGN e Game Informer hanno condiviso altri gameplay. Questi mostrano l’opening level e la campagna oltre a fornire dettagli su come funziona l’open world.

Nella sua anteprima, IGN osserva che, nonostante sembri un open world, Halo Infinite si occupa di fornire grandi sandbox per i giocatori. Zeta Halo è essenzialmente suddiviso in pezzi come se fossero delle isole: non puoi andare da una parte a un’altra quando ne hai voglia. Alla fine, questi pezzi possono essere collegati con ponti e permettono di scoprire il mondo di Halo. Una delle principali attività sono le basi operative avanzate che in precedenza appartenevano all’UNSC e ora sono rivendicate dagli Esiliati. Eliminarli li riporta sotto il controllo dell’UNSC, e apre un punto che permette di ottenere Valor. Valor fornisce l’accesso a diverse armi, veicoli (incluso lo Scorpion Tank) e Marines. L’equipaggiamento fornito darà un vantaggio nelle missioni, ma serve anche per liberare basi e guadagnare Valor facoltativo. Durante il gioco, The Weapon, il nuovo partner IA di Chief, annoterà obiettivi, campi e chiamate di soccorso UNSC.

Poi ci sono le strutture degli Esiliati più grandi che devono essere ripulite distruggendo le fonti di energia. Dovrai anche affrontare speciali bersagli che forniscono una versione unica della loro arma che può essere equipaggiata in seguito. Ci sono anche stanze segrete in alcune montagne sorvegliate dagli Esiliati che garantiscono armi uniche come il Backdraft Cindershot. È possibile raccogliere anche oggetti da collezione come i registri audio UNSC e le armature per il multiplayer, insieme ai teschi, e c’è un utile scanner accessibile premendo verso l’alto sul D-Pad.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.