Twitch arriva su Nintendo Switch tramite app!

Grandi novità per gli utenti di Twitch, il social viola che mette in risalto le dirette degli streamer. Una nuova app che permette di utilizzarlo è finalmente arrivata su Nintendo Switch. Da oggi, i giocatori potranno guardare le dirette che preferisce: dai videogiochi, alla musica, gli eSport, e molto altro ancora.

Sono milioni gli account di autori e autrici che si mettono alla prova con Twitch, per fornire il miglior esempio di intrattenimento possibile! Tra gli altri canali, anche noi facciamo live-streaming, in cui portiamo al pubblico gameplay, discussioni ed eventi! Per inciso, oggi ci troverete in diretta dalle 12.00 con Elden Ring.

Per poter accedere a Twitch tramite Nintendo Switch, basterà seguire i seguenti passaggi:

Accedere al proprio account Twitch per raggiungere facilmente tutti i canali seguiti;

Cercare contenuti live per categoria;

Cercare per trovare nuove streamer e nuovi streamer;

Guardare i VOD e le clip dai profili delle streamer e degli streamer;

Guardare i VOD e le clip dai profili delle streamer e degli streamer; Approfittare dello schermo grande grazie alla modalità TV, o godersi i contenuti in diretta anche in giro tramite la portabilità di Switch.

Da oggi, come dicevamo, sarà possibile scaricare l’app di Twitch dall’eShop presente su Nintendo Switch, così che potrai unirti a milioni di persone in tutto il mondo che desiderano condividere la loro passione per i videogiochi e per la musica, ma non solo. Per saperne di più, è possibile visitare il sito ufficiale.