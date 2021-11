Guerrilla Games al lavoro su un multiplayer?

Guerrilla Games, come sappiamo tutti, è attualmente impegnata a seguire le ultime fasi dello sviluppo del secondo capitolo delle avventure di Aloy, ovvero di Horizon Forbidden West. Il titolo, in uscita il prossimo febbraio, è attesissimo dai fan di tutto il mondo, che non vedono l’ora di metterci le mani.

Oltre a questo ambizioso progetto che seguirà le fila di Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games pare stia assumendo personale che lavori allo sviluppo di un titolo ancora non annunciato. Sul sito web della compagnia, infatti, gli sviluppatori hanno annunciato di essere in cerca di dipendenti.

Tra le posizioni per cui è possibile candidarsi vi troviamo il responsabile del controllo qualità del progetto, che parrebbe essere un multiplayer. Questa feature è emersa dalla descrizione della posizione scoperta presso Guerrilla. La software house, infatti, è alla ricerca di candidati con un background nel dipartimento di QA per giochi che vengano sviluppati con elementi fruibili online.

I rumor si sono fatti strada sul web e pare che Guerrilla Games si stia dedicando, oltre che ad Horizon Forbidden West, ad un altro titolo open-world basato sul mondo post-apocalittico di Aloy, ma che presenti un sistema di gioco basato sulla cooperazione. Scavando nel passato dell’azienda, tuttavia, pare che questo progetto venga portato avanti da un paio di anni: dal 2018.

Il progetto multiplayer e cooperativo potrebbe essere stato guidato da Simon Larouche, anche se non risulta chiaro se questo vecchio progetto coincida con quello per cui si stanno cercando dipendenti. Ad ogni modo, la forza lavoro presso Guerrilla Games sta dedicando anima e corpo a Horizon Forbidden West, in uscita in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 18 febbraio 2022.