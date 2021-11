Forza Horizon 5 supera i 6 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 di Playground Games è stato travolto da un’ondata di giocatori fin dal momento primo momento che è stato disponibile in accesso anticipato la scorsa settimana e poi lanciato in tutto il mondo il 9 novembre. Sebbene sia noto per aver superato 4,5 milioni di giocatori e diventare uno dei lanci più importanti per Xbox Game Studios. Anche prima del lancio aveva superato 1 milione di giocatori in accesso anticipato.

Il GM del marketing dei giochi Xbox Aaron Greenberg ha retwittato la recente Hall of Fame in-game e ha confermato che finora ci sono stati oltre sei milioni di giocatori. Forza Horizon 5 porta i giocatori in Messico, dove invece di partecipare semplicemente all’Horizon Festival, hai il compito di aiutarlo a configurarlo. Saranno disponibili gare e attività in diverse discipline, tra cui gare su strada, corse campestri, acrobazie pubbliche e vari eventi Showcase. I giocatori possono anche aspettarsi centinaia di veicoli, una varietà di attività secondarie opzionali, un vasto open world e molto altro. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.

