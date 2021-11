Metroid Prime: terminato lo sviluppo della remastered?

Con l’uscita di Metroid Dread il mese scorso, in molti si sono domandati che fine abbia fatto la remastered del primo capitolo della serie Metroid Prime. Ebbene, in un altro articolo vi avevamo anticipato che i lavori di sviluppo per la rimasterizzazione cominciarono già un po’ di tempo fa.

Ormai da anni emergono sul web insistenti rumor basati sul ritorno della trilogia di Metroid Prime, appena prima che venga lanciato il quarto attesissimo seguito della serie Prime, iniziata nel lontano 2002 su Nintendo GameCube. Ad ampliare i rumor, poco tempo fa la nota insider Emily Rogers affermò che Nintendo non aveva intenzione di riportare tutta la trilogia su Switch contemporaneamente.

Appare più probabile, infatti, che il primo capitolo rimasterizzato arrivi da solo entro la fine del 2022. Recentemente, la Rogers si è rivolta a Twitter, enfatizzando questo pensiero. Ella, con il suo ultimo cinguettio, sostiene che i lavori di sviluppo di Metroid Prime Remastered sarebbero terminati durante la scorsa estate.

Ancora, tuttavia, niente di quanto è stato affermato da Emily Rogers risulta certo. Potrebbe essere vero, però, che la remastered possa arrivare sugli scaffali dei negozi l’anno prossimo, in quanto sarà il ventesimo anniversario dal lancio del primo capitolo della serie Metroid Prime. Che possa essere annunciato durante The Game Awards del mese prossimo?

Intanto, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di giocare a Metroid Dread (di cui abbiamo svolto anche una recensione), attualmente disponibile su Nintendo Switch.

Work on Metroid Prime 1 remaster started around 2017-18. Original plan was to develop & release Prime 1 first. Then use Prime 1's foundation (engine, tools, assets) to re-create Prime 2 + 3 later. Nobody knows if plans were changed/axed after Covid. https://t.co/BsrPEhXrjd — Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) November 10, 2021