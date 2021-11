PlayStation svela il titolo PS5 più scaricato di ottobre 2021

Ottobre 2021 è stato teatro di parecchie uscite interessanti: da Metroid Dread a Far Cry 6, da Marvel’s Guardians of the Galaxy ad Alan Wake Remastered. Ebbene, sul PlayStation Blog, recentemente, sono emerse le statistiche che permettono di capire qual è stato il titolo più scaricato del mese negli Stati Uniti e in Canada.

Dal PlayStation Store, è emerso che il gioco più scaricato del mese di ottobre 2021 è Far Cry 6. L’opera open-world e FPS di Ubisoft ha fatto breccia nei cuori dei videogiocatori che, ancora oggi, ne effettuano instancabilmente il download. Far Cry 6, quindi, risulta il titolo maggiormente scaricato del mese di ottobre in USA e Canada. Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, il primato spetta a FIFA 22 di Electronic Arts.

Prevedibilmente, anche altri titoli usciti di recente sono entrati di diritto nella classifica dei giochi più scaricati di ottobre 2021. Su PlayStation 5, numerosi download sono stati riscontrati anche per Back 4 Blood, NBA 2K22, Hot Wheels Unleashed e Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Interessante è anche il dato fornitoci dai download di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Il titolo, infatti, si è posizionato quarto nella classifica statunitense e canadese, mentre in Europa trova posto all’ottava posizione.

Sul fronte di PlayStation VR, invece, si è riscontrato che Beat Saber è stato il titolo di cui si sono effettuati il maggior numero di download, seguito da Job Simulator. Nella categoria “free-to-play”, infine, il videogioco più popolare è stato eFootball 2022 che, nonostante il lancio travagliato, è riuscito a ritagliarsi una fetta di popolarità o, se non altro, della curiosità da parte del pubblico precedentemente affezionato a PES.

Sempre nei riguardi dei free-to-play, dopo eFootball 2022 seguono Fortnite e Call of Duty Warzone. Per la lista completa, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del PlayStation Blog, in cui potrete scoprire la classifica integrale dei titoli più scaricati negli Stati Uniti e in Canada per il mese di ottobre 2021.