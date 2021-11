Dragon Ball Fighter Z e Xenoverse 2 vendono entrambi 8 milioni di copie

Bandai Namco ha annunciato con un comunicato stampa che sia Dragon Ball Fighter Z che Dragon Ball Xenoverse 2 hanno entrambi venduto 8 milioni di copie ha annunciato Bandai Namco. Per inciso, il comunicato stampa suggerisce che sono in arrivo più contenuti per entrambi i giochi.

L’ultima volta che abbiamo sentito, Fighter Z aveva superato i 6 milioni di spedizioni, mentre Xenoverse 2 aveva superato i 7 milioni. Alla luce delle sue vendite, non sorprende che Bandai Namco stia ancora rilasciando DLC per Xenoverse 2.

Per festeggiare, Xenoverse 2, Bandai Namco, permetterà ai giocatori di combattere contro Jiren in una nuova battaglia contro i boss, offrendo molte ricompense. D’altra parte, Fighter Z rende disponibili i DLC gratuitamente fino al 16 dicembre. Ogni gruppo di personaggi DLC sarà disponibile gratuitamente per poco più di una settimana. Di seguito una panoramica dei titoli tramite il sito ufficiale:

Xenoverse 2 offre ai giocatori l’esperienza di gioco definitiva della serie! Sviluppa il tuo guerriero, crea l’avatar perfetto, allenati per apprendere nuove abilità e aiuta a combattere nuovi nemici per ripristinare la storia originale. Unisciti a 300 giocatori da tutto il mondo nella nuova città hub di Conton e combatti con o contro di loro. Rivivete la storia di Dragon Ball viaggiando nel tempo e proteggendo i momenti storici nell’universo del gioco.

Fighter Z contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi. in collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare. Crea la squadra dei tuoi sogni e affina le tue abilità per padroneggiare combinazioni con cambi ad alta velocità.

Dragon Ball Fighter Z e Dragon Ball Xenoverse 2 sono disponibili per PS4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.